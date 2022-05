Au 1er trimestre 2022 : ArcelorMittal fait mieux que prévu et redémarre un haut-fourneau eu Ukraine

ArcelorMittal, deuxième sidérurgiste mondial, a publié jeudi des résultats en très forte hausse pour le premier trimestre de son exercice 2022, grâce à une hausse des prix de l'acier.

Le bénéfice net de ce trimestre a bondi de plus de 80% par rapport à la même période en 2021, grimpant à 4,12 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires trimestriel a lui progressé de plus de 34%, atteignant 21,83 milliards de dollars. Ces résultats sont supérieurs aux attentes des analystes interrogés par Factset, qui tablaient sur un chiffre d'affaires de 21,018 milliards de dollars et un bénéfice net de 3,35 milliards de dollars en publié.

«Au début de la guerre en Ukraine, le groupe a annoncé la suspension de ses opérations» dans ce pays «pour protéger les gens et les biens. Depuis lors, nous avons lentement redémarré nos opérations et exploitons actuellement l'un des trois hauts fourneaux» ukrainiens du groupe, a indiqué le sidérurgiste dans son communiqué.

«Néanmoins, il est clair que les perspectives fondamentales à plus long terme pour l'acier sont positives», a estimé M. Mittal, soulignant notamment «l'accent mis par la Chine sur la décarbonation et la suppression des remboursements de TVA sur les exportations d'acier». «Nous savons que l'acier jouera un rôle critique et vital dans la transition vers une économie décarbonée et circulaire - il n'y a pas de substitut», a-t-il dit.