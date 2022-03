Reprise en vue? : ArcelorMittal intéressé par une aciérie italienne

Plusieurs groupes, dont le sidérurgiste ArcelorMittal, ont manifesté de l'intérêt pour l'aciérie en difficulté, Ilva, au sud de l'Italie, a affirmé lundi la ministre italienne du Développement économique.

Toujours dans le dossier Ilva, un tribunal de Milan a condamné lundi l'ancien vice-président d'Ilva et fils du patriarche Emilio Riva, Fabio Riva, à six ans et six mois de prison pour association de malfaiteurs et escroquerie aux dépens de l’État. Le gouvernement italien tente depuis des mois de trouver une solution au très complexe dossier Ilva, marqué par de graves problèmes de pollution et d'autres délits mais dont les autorités cherchent à éviter la fermeture en raison de son poids stratégique et des importants problèmes sociaux qu'elle entraînerait pour cette région défavorisée du sud du pays.