ArcelorMittal: les syndicats vont signer

Selon la direction du groupe sidérurgique, trois organisations (FO, CFTC, CFE-CGC) ont l'intention de parapher l'accord-cadre pour le départ volontaire de 1 400 salariés en France.

La CGT et la CFDT ne signeront pas l'accord. (AFP)

L'accord doit permettre la mise en place du plan de départs volontaires «dans les conditions les plus équitables possibles», souligne la direction. Dans un communiqué commun, FO, CFTC et CFE-CGC se sont félicités que l'accord «évite des plans sociaux et des désignations avec des licenciements secs».