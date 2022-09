Sidérurgie : ArcelorMittal met à l'arrêt deux hauts fourneaux en Europe

Le deuxième sidérurgiste mondial ArcelorMittal a décidé de mettre à l’arrêt deux de ses hauts fourneaux en Europe, à Brême (nord-ouest de l’Allemagne) et dans les Asturies (nord de l’Espagne), afin de faire face à la baisse de la demande et à la flambée des prix de l’énergie.

Activité ralentie à Dunkerque

«À cela s’ajoutent une faible demande du marché, des perspectives économiques négatives et des coûts de CO² toujours élevés en matière de production d’acier», déplore ArcelorMittal qui s’inquiète du fait qu’en Allemagne, «toutes les installations ne peuvent plus être exploitées de façon rentable». Le ralentissement de l’industrie automobile, habituel gros client de l’industrie sidérurgique, est notamment souligné.

En France, il n'est pas prévu de fermer de hauts-fourneaux mais de ralentir l'activité à Dunkerque (nord). Deux hauts-fourneaux y sont déjà à l'arrêt, l'un pour maintenance et l'autre depuis juillet dans le cadre de la décarbonation du site. «Il reste à Dunkerque en activité le plus gros des trois hauts-fourneaux, le numéro 4, qui à lui seul représente plus de la moitié de la capacité de production d’acier à Dunkerque», a assuré une porte-parole d'ArcelorMittal France.