Pas d'accord : ArcelorMittal ne s'alliera pas avec BHP Billiton

LUXEMBOURG - Le sidérurgiste indo-luxembourgeois, numéro un mondial, a mis fin, mercredi, à ses discussions avec le groupe minier australien BHP Billiton concernant un éventuel regroupement de leurs intérêts dans des mines et des infrastructures au Liberia et en Guinée. «Les deux sociétés n’ont pas réussi à conclure un accord commercial», indique ArcelorMittal qui est présent au Liberia, tandis que BHP l'est en Guinée.