Nomination : ArcelorMittal nomme Peter Kukielski à sa Direction générale

Le groupe a annoncé aujourd'hui la nomination à sa direction générale de Peter Kukielski, qui sera chargé de l'exploitation minière du Groupe à travers le monde à compter du 1er janvier 2010.

Peter Kukielski a rejoint ArcelorMittal en décembre 2008 en qualité de Senior Executive Vice President et de Directeur du Secteur minier, avec pour mission de poursuivre la croissance des activités minières d'ArcelorMittal.

ArcelorMittal annonce aussi la nomination de Philippus F. (Phil) Du Toit à son Comité de Direction à compter du 1er janvier 2010. M. Du Toit est Executive Vice President (EVP) d'ArcelorMittal et Chef de l'Exploration et des Projets miniers depuis novembre 2008, sous l'autorité de Peter Kukielski.

Dans un communiqué, Lakshmi N. Mittal, a commenté ces nominations en ces termes : «Peter a fait preuve du leadership fort et de l'expertise que nous sommes en droit d'attendre d'un membre de la Direction générale d'ArcelorMittal. Il a dirigé avec succès nos activités minières pendant une des périodes les plus difficiles qu'ait connues l'industrie sidérurgique dans un passé récent. Grâce à son travail nous avons pu renforcer les bases qui vont permettre à ArcelorMittal de devenir une entreprise sidérurgique et minière d'envergure mondiale véritablement intégrée».