En Moselle : ArcelorMittal risque 300 000 euros d'amende

THIONVILLE - Le sidérurgiste est accusé de deux épisodes de pollution dans la rivière Fensch, à Florange. Le tribunal de Thionville rendra son jugement, le 5 janvier prochain.

La société ArcelorMittal, le directeur du site de Florange et le chef du département cokerie ont comparu, mardi, devant le tribunal de Thionville, pour «déversement de substance nuisible dans les eaux», «exploitation d’une installation classée non conforme à une mise en demeure» et «exploitation sans respect des règles générales et prescriptions techniques», indique Le Républicain Lorrain.