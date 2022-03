ArcelorMittal: tous au front l'année prochaine

es menaces pèsent sur l'emploi, la pérennité du groupe sidérurgique est en jeu. Dans ce contexte, les syndicats envisagent une mobilisation européenne à l'échelle du continent, en janvier 2009.

La réunion lundi a permis de dresser «le constat que le groupe devient de plus en plus fragile». (afp)

Elle a permis de dresser "le constat que le groupe devient de plus en plus fragile", a souligné de son côté Marc Barthel, représentant syndical national de la CGT pour ArcelorMittal France. "L'ensemble des syndicats se rencontreront le 17 décembre pour définir des actions, et non pas une seule manifestation", dès le mois de janvier, a-t-il précisé.