Baisse de la demande : ArcelorMittal va encore lever le pied

Le numéro un mondial de l'acier envisage de mettre en veille jusqu'à trois hauts fourneaux en Europe cet été, pour s'adapter à un ralentissement saisonnier de la demande, a-t-il indiqué jeudi.

«ArcelorMittal est techniquement en position pour réduire sa production en stoppant jusqu'à trois hauts fourneaux au troisième trimestre», indique le groupe dans une déclaration écrite transmise à l'AFP. Le leader mondial de la sidérurgie explique qu'il a pour habitude d'adapter sa production à la demande de ses clients. Or «en Europe, le troisième trimestre se caractérise par une moindre demande en raison des arrêts d'usines pendant les vacances d'été», explique le groupe.

ArcelorMittal, qui a des sites de production d'acier notamment en France, Belgique, Espagne, Allemagne, Pologne et Roumanie, ne précise pas quels pourraient être les hauts fourneaux concernés. Lourdement affecté par la chute de la demande d'acier fin 2008 et début 2009, ArcelorMittal avait mis en veille la majorité de ses 25 hauts fourneaux européens au plus fort de la crise, avant de les relancer progressivement avec la reprise du marché de l'acier.