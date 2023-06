L'information avait été évoquée au mois de janvier dernier, elle est désormais confirmée. ArcelorMittal va investir 67 millions d'euros dans un nouveau four électrique sur son site de Belval, dans le cadre de sa démarche de décarbonation. L'État apportera une aide de quinze millions d'euros à ce projet initialement évalué à 55 millions d'euros.

Selon le sidérurgiste, ce nouveau four «offrira une meilleure efficience énergétique» et augmentera la capacité de production d'acier au Luxembourg de près de 15%, pour atteindre 2,5 millions de tonnes par an. L'installation du nouvel équipement commencera dès cette année, pour une mise en service en 2025.