A Fos-sur-Mer: ArcelorMittal met un de ses hauts-fourneaux français à l'arrêt

À Fos-sur-Mer : ArcelorMittal met un de ses hauts-fourneaux français à l'arrêt

«Dans un contexte macro-économique fortement dégradé, couplé à un impact majeur de la flambée des prix de l'énergie et à une hausse des importations d'acier en Europe, le site de Fos-sur-Mer fait face à son tour au ralentissement de la demande d'acier», a ajouté le groupe, qui souligne que «les prévisions de commandes sont en baisse pour la fin 2022 et le début 2023».

«Un coup de tonnerre»

«C'est un peu un coup de tonnerre, même si la direction avait fait la demande en septembre déjà, car nous on pense que ce n'est pas justifié», a réagi Sandy Poletto, délégué syndical CGT chez ArcelorMittal à Fos. «Oui il y a une baisse de commandes, mais c'est un mode de gestion qui fait qu'on refuse des commandes, parce qu'elles ne sont pas jugées rentables, donc voilà, la direction préfère recourir au chômage partiel et à l'argent public», a déploré M. Poletto. Le site de Fos-sur-Mer emploie à lui seul quelque 2 500 salariés sur les 15 350 qui travaillent en France.

Des arrêts en Allemagne et en Espagne

Le groupe avait déjà décidé début septembre de mettre à l'arrêt deux de ses hauts-fourneaux en Europe, à Brême (nord-ouest de l'Allemagne) et dans les Asturies (nord de l'Espagne), afin de faire face à la baisse de la demande et à la flambée des prix de l'énergie. Plus près du Luxembourg, ArcelorMittal avait mis à l'arrêt les deux hauts-fourneaux de Florange en juin et octobre 2011, évoquant une «mise en veille temporaire et provisoire». En 2012, leur fermeture définitive a été annoncée.