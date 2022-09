Industrie au Luxembourg: ArcelorMittal veut entrer dans «une nouvelle ère» pour la planète

Vincent Lescaut

C’est une annonce qui ne pouvait pas mieux tomber. Alors que le dérèglement climatique est une préoccupation transversale prégnante depuis plusieurs semaines, ArcelorMittal a présenté, mardi, son plan pour réduire l’impact de l’industrie sidérurgique en matière d’émissions de CO2. L’objectif est même d’arriver à une décarbonation complète «avant 2050» au Luxembourg. 100 millions d’euros vont d’abord être investis pour notamment installer, entre 2023 et 2024, un nouveau four électrique, un système de dégazage et moderniser la coulée continue à l’aciérie de Belval.

«Cet investissement permettra une meilleure efficacité énergétique et un accroissement des capacités de production d’acier de près de 15%, pour atteindre 2,5 millions de tonnes d’acier par an», explique Roland Bastian, directeur technique d’ArcelorMittal Europe Produits Longs. Le site de Bissen sera également modernisé «en plusieurs étapes», pour devenir «le premier site neutre en carbone de la division ArcelorMittal Wire Solutions».

Pour parvenir à cette décarbonation, le géant de l’acier promet de progressivement remplacer le gaz naturel dans ses fours par de l’hydrogène vert et un système d’induction électrique. Toutes les installations seront également approvisionnées, progressivement, en électricité renouvelable. Enfin, le centre de recherche, qui se trouve actuellement à Esch-sur-Alzette, sera relocalisé à Belval, pour une meilleure interaction avec l’Uni et le LIST. Arcelor Mittal parle de «pôle d’innovation».

Soutien financier du ministère de l’Economie

«Des projets qui visent à projeter la sidérurgie luxembourgeoise dans une nouvelle ère, 25 ans après le remplacement des derniers haut-fourneaux par des fours électriques», ambitionnaient d’une même voix, mardi, Geert van Poelvoorde, Vice-président d’ArcelorMittal et directeur général pour la zone Europe, et Michel Wurth, président d’ArcelorMittal Luxembourg. Un accord va permettre un soutien financier du ministère de l’Economie pour cette transition, à hauteur de 40% pour la décarbonation, et entre 20 et 30% de cofinancement pour les projets de recherche et développement.