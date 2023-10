Le cri d'alerte des architectes et des ingénieurs-conseils

«Notre situation économique actuelle et à venir se dégrade», alerte ce vendredi l'Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils (OAI). L'organisme qui représente 790 bureaux (5 758 personnes employées) a réalisé une enquête de conjoncture auprès de ses membres.

On y apprend que 43% des bureaux considèrent leur situation économique encore satisfaisante, contre 55% en février 2023. Par contre, 36% estiment leur situation mauvaise (contre 21% en février 2023). En outre, 65% des bureaux ont gardé leur effectif dans les douze derniers mois, et 17% ont dû licencier du personnel. Dans les douze prochains mois, 12% des bureaux pensent recruter du personnel (contre 20% en février 2023), et 66% conserver leur effectif actuel (contre 73% en février 2023).