Archive bombarde la Rockhal

ESCH - Déluge de musique et de lumière dimanche soir dans la petite salle où s’étaient rassemblés un millier de fans du collectif britannique.

Plein les yeux et plein les oreilles. Plein le cœur aussi. Les Luxembourgeois, Allemands, Français et Belges entre autres qui s’étaient donnés rendez-vous à la Rockhal pour vibrer au son des Britanniques n’ont certainement pas été déçus. C’est avec une justesse assez déconcertante que les musiciens ont assuré plus de 2h de show: variant les couleurs et les sonorités, le grave et le léger avec dextérité.