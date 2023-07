Arctic Monkeys, en mode crooner au Luxexpo

Élégant et rock'n'roll. Costume noir, chemise blanche, lunettes noires vissées sur le nez, Alex Turner débarquait entouré de six musiciens. Le chanteur du groupe Arctic Monkeys arrivait sur une immense scène, au fond de laquelle un grand écran rond à l'esprit seventies restituait les faits d'arme des artistes, à coup d'effets vintage.

Après «Brianstorm» en guise d'échauffement, les Britanniques enchaînaient notamment avec le puissant «Don't Sit Down Cause I've Moved Your Chair». Guitare en main, Alex Turner s'en donnait à cœur joie, avec son personnage de crooner qui lui collait à la peau. Après l'énergique «Teddy Picker», extrait de leur essentiel deuxième album, suivait pourtant un moment plus calme, moins incarnée.