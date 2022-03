Arctic Monkeys et «Cornerstone» pour démarrer la journée

Encore deux jours et c'est le week-end alors pour vous donner le petit coup de fouet nécessaire pour finir correctement la semaine, lessentiel.lu vous offre le dernier son des «Arctic Monkeys».

Bon, on vous l'accorde. Dans son ensemble, "Humbug" n'est pas aussi réussi que "Whatever People Say I Am, That's What I'm Not". Comme pour se faire pardonner, le groupe lâche une bombe qui quand elle explose, enjolive le paysage.