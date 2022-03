Restructuration : Areva devrait supprimer 3 500 postes en France

Le spécialiste du nucléaire a annoncé jeudi viser une réduction de ses frais de personnel de l'ordre de 15% en France et de 18% dans le monde d'ici 2017.

«L'atteinte de cet objectif reposera sur différents leviers: l'emploi, la rémunération, l'organisation de la production et du temps de travail», a indiqué Areva dans un communiqué, précisant que «l'impact précis en terme d'emploi fera l'objet de discussions avec les organisations syndicales et dépendra des économies obtenues sur chacun des autres leviers».

Areva, qui a accusé une perte nette de près de 5 milliards d'euros l'an dernier, annonce donc également l'ouverture de négociations avec les organisations syndicales, alors qu'une réunion avec elles est prévue ce jeudi matin. Une première étape se déroulera jusqu'en juin et vise à «structurer le dialogue social et la gestion de l'emploi et des compétences en 2015, 2016 et 2017», a précisé le groupe. Le directeur général d'Areva, Philippe Knoche, a répété à plusieurs reprises que le groupe ferait tout pour que, s'il doit y avoir des départs, ils se fassent sur la base du volontariat.