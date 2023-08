Argent au Luxembourg: Gérer son budget n’est pas une évidence pour les jeunes

Ils adoptent aussi des vues jugées «préoccupantes» concernant le crédit. Un jeune sur cinq le juge utile pour financer des vacances et 44% pour acheter des meubles. Le document estime justement que les jeunes sont insuffisamment préparés par les parents et l’école sur les questions financières du quotidien.

«Nous recommandons l’introduction d’un cours d’éducation financière dans le curriculum scolaire», indique Jessica Thyrion, adviser à l’Association des banques et banquiers, Luxembourg (ABBL). L’ABBL et sa fondation pour l’éducation financière dispensent des formations depuis 2015 dans le cadre de la Woch vun de Suen (Semaine de l’argent). Cette année, 69 classes et près d’un millier d’élèves y ont participé. «Hormis ceux qui suivent la filière économie, l’apprentissage des élèves repos sur le temps et la sensibilité des enseignants sur le sujet», déplore-t-elle.

Une hésitation à parler d'argent

Les établissements scolaires ont vu «divers initiatives» se lancer ces dernières années, selon le ministère de l’Éducation nationale. En plus de la Woch vun de Suen, le projet «Notre communauté» s’invite dans les écoles, grâce Jonk Entrepreneuren, afin de sensibiliser notamment au problème de la dette. La même ASBL promeut l’éducation financière via les initiatives «Fit for life» et «Mini-entreprises». Enfin, du matériel didactique lié au surendettement est proposé aux enseignants et éducateurs.