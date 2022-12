Mondial 2022 : L'Argentine rejoint la Croatie en demi-finale

Lionel Messi s’est donné une chance de plus de soulever le trophée le plus convoité du football à l’issue d’une séance de tirs au but tout aussi irrespirable que celle de Brésiliens. Cueillis à froid par l’Arabie saoudite (défaite 2-1), pourtant supposée être un amuse-bouche, les Argentins avaient pourtant su se ressaisir pour poursuivre l’aventure et faire figure de favori face aux Néerlandais.

Ce duel entre l’Albiceleste et les Oranje était un classique. C’est contre l’Argentine que les Pays-Bas, orphelins de Johan Cruyff, ont joué la deuxième de leurs trois finales perdues, en 1978. C’est encore un Argentine – Pays-Bas qui a accouché au Mondial-98 d’un des plus beaux buts de l’histoire du football, inscrit de l’extérieur du droit par Dennis Bergkamp après un contrôle orienté venu de l’espace à la réception d’une passe de 60 mètres.

Rejoindre Maradona dans la légende

Comme attendu la principale arme de l’Argentine a encore été Messi, déjà efficace en 1/8 de finale contre l’Australie, et qui court après sa cinquième et dernière occasion d’accrocher la Coupe du monde à son palmarès. Histoire de rejoindre dans la légende Diego Maradona, l’autre géant du football argentin.

Comme pour Croatie- Brésil, le sort de cette rencontre s’est donc décidée aux tirs au but et le 10e tir, réussi par Lautaro, a offert la victoire aux Argentins poussés par une grande partie des 88.000 spectateurs du stade de Lusail. Prochaine étape sur la route de Messi et les siens : les Croates et un souvenir difficile. Au Mondial-2018, lors de la phase de poule, les joueurs au maillot à damiers avaient surclassé l’Albiceleste (3-0). Il leur faudra faire bien mieux s’ils veulent mettre fin à l’hégémonie de l’Europe, toujours sacrée depuis 2006 (Italie, Espagne en 2010, Allemagne en 2014 et France en 2018).