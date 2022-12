Coupe du monde : Argentine-Croatie et France-Maroc, dernier carré d'as

Les demi-finalistes cartes sur table: l'Argentine, la Croatie, la France et l'étonnant Maroc fourbissent leurs atouts avant le dernier carré du Mondial-2022, entre les inspirations de Lionel Messi, la maîtrise du milieu croate, les fulgurances de Kylian Mbappé et la solidarité marocaine.

L'Argentine, intensité et «Messi-dépendance»

À 35 ans, celui qui vit «sûrement» son dernier Mondial a une ultime opportunité d'atteindre le Graal et d'égaler Diego Maradona, huit ans après le crève-coeur de la finale du Mondial-2014 (défaite 1-0 a.p. contre l'Allemagne). Mais si le septuple Ballon d'Or semble en grande forme (4 buts), l'équipe du sélectionneur Lionel Scaloni peut parfois souffrir de «Messi-dépendance» et manquer de variété offensive, à l'image des ratés de Lautaro Martinez.

La Croatie, «meilleur milieu du monde»

Si leur attaque manque d'un finisseur, les Vatreni («les Flamboyants») ont pour eux leur science défensive, incarnée par l'expérimenté Dejan Lovren, la révélation Josko Gvardiol et l'épatant gardien Dominik Livakovic. Et leur milieu, le «meilleur du monde» selon le sélectionneur Zlatko Dalic, composé de Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic et l'inoxydable Modric (37 ans), a fait déjouer le grand Brésil en quarts (1-1 a.p., 4 t.a.b. à 2).

Autre point fort des Croates: leur mental. Sur ses neuf derniers matches à élimination directe, Mondial et Euro confondus, la Croatie a disputé huit fois la prolongation. «Quand arrivent les tirs au but, nous devenons favoris, comme si l'adversaire avait déjà perdu», note Dalic.

La France, Mbappé et les guerriers

Dans l'autre demi-finale, voici l'équipe de France, premier tenant du titre à revenir dans le dernier carré depuis le Brésil en 1998. Cela peut paraître inespéré tant les Bleus ont été affaiblis par les blessures mais c'est la preuve d'un collectif soudé autour de sa star Kylian Mbappé, de ses anciens, comme Hugo Lloris, Antoine Griezmann et Olivier Giroud, et de ses jeunes talents.

En quarts contre l'Angleterre (2-1) , l'équipe de Didier Deschamps a gagné dans la douleur , comme souvent en 2018. «On n'a jamais lâché. (Il y a) cette unité, cette solidarité entre nous depuis le départ», a relevé le milieu Adrien Rabiot. Opposée au Maroc mercredi (20h), la France double championne du monde (1998, 2018) a bien d'autres atouts que son courage: la vitesse offensive de Mbappé (5 buts), les dribbles d'Ousmane Dembélé, la vista de Griezmann et la finition de Giroud (4 buts). Sa faiblesse est néanmoins défensive, avec du flottement au niveau des latéraux Theo Hernandez et Jules Koundé.

Le Maroc, défense de fer et supporters en feu

Qui aurait parié que le Maroc s'inviterait en demi-finale du Mondial? Première nation africaine à atteindre le dernier carré, les Lions de l'Atlas impressionnent: premiers invaincus du groupe F, puis victoires successives contre l'Espagne (0-0 a.p., 3 t.a.b. à 0) et le Portugal (1-0), deux favoris. Le tout avec une recette simple: solidité défensive et solidarité de chaque instant.

«On n'est pas la plus belle équipe à voir jouer, mais on est la plus belle pour le cœur, l'envie et même la tactique», a savouré le sélectionneur Walid Regragui. Meilleure défense du Mondial (1 but encaissé) autour de son grand gardien Yassine Bounou, le Maroc est plus prudent en attaque, même si Hakim Ziyech ou Youssef En-Nesyri sont prêts à frapper en contre.