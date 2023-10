L'Argentine bat le pays de Galles et se qualifie pour les demi-finales

Opéré le 22 septembre, «Toto» a engagé une course contre-la-montre pour être opérationnel à temps. De retour dans le groupe, et après avoir obtenu lundi un avis favorable de son chirurgien, il a participé aux entraînements avec contacts des Bleus mardi et mercredi. Un peu plus de trois semaines après sa blessure, Dupont sera donc titulaire pour le choc tellurique face aux Springboks champions du monde en titre.