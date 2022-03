Cinéma – «Argo» remporte l'Oscar du meilleur film

Le réalisateur américain Steven Spielberg, l'un des hommes les plus puissants d'Hollywood, a été, cette année encore, boudé par les Oscars avec son film "Lincoln", après un cru 2012 lors duquel son "Cheval de guerre" était reparti bredouille. Le cinéaste a beau avoir l'une des filmographies les plus riches et populaires de sa génération, les Oscars ne l'ont pas récompensé depuis 1999 et sa statuette de meilleur réalisateur pour "Il faut sauver le soldat Ryan". À la surprise générale, l'Académie des Arts et Sciences du Cinéma lui a préféré Ang Lee, récompensé pour "L'Odyssée de Pi".