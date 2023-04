États-Unis: Ariana Grande défend son corps jugé trop maigre

La communauté d’Ariana Grande a pris peur quand des photos de paparazzis ont été publiées. La chanteuse de 29 ans, qui a sorti récemment un titre avec The Weeknd, y apparaît plutôt maigre, du moins selon les critères de certaines personnes qui se sont émues du physique de la star sur les réseaux sociaux. Or, il n’en est rien si on en croit les déclarations de l’Américaine, mardi 11 avril 2023, sur TikTok, dans une vidéo en guise de mise au point.