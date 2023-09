Ariana Grande: «J’ai eu des tonnes d’injections dans les lèvres»

L’actrice et chanteuse de 30 ans a précisé qu’elle avait tout arrêté en 2018, parce qu’elle trouvait que c’était trop et qu’elle avait la sensation de se cacher. La star a ajouté qu’elle avait longtemps utilisé le maquillage comme une sorte de déguisement. «Pendant des années, la beauté a été pour moi une manière de me cacher, mais en prenant de l’âge, j’ai réalisé que le maquillage était une manière de s’exprimer et d’accentuer ce qui est déjà présent», a-t-elle dit.