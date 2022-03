Dans l'Espace : Ariane 5 enregistre un 77e succès d'affilée

Le lanceur lourd européen a mis sur orbite deux satellites de télévision numérique à haute définition, a annoncé la société qui commercialise les lancements.

Le décollage a eu lieu mardi du centre spatial guyanais à Kourou à 18h39, heure locale (22h39 au Luxembourg). Pour son premier succès de l’année, la fusée Ariane 5 s'est envolée en laissant une traînée blanche dans un ciel bleu guyanais de fin de journée, avant de poursuivre sa route vers l'espace. Un peu plus de 27 minutes après le décollage d'Ariane, le lanceur a mis sur orbite le satellite SkyBrasil-1 d'une masse d'environ 6 tonnes au décollage. Ce satellite de télédiffusion et de communications assurera une couverture sur le Brésil et le Nord de l'Atlantique.

Un peu moins 40 minutes après son décollage, Ariane 5 a mis sur orbite le second satellite dévolu à sa mission: le satellite Telkom 3S d'une masse d'un peu plus de 3,5 tonnes au décollage, construit par Thales Alenia Space, qui permettra de fournir de la télévision à haute définition (THD) et des communications mobiles et internet en Indonésie et Asie du Sud-Est. Il s'agit du 77e succès consécutif d'Ariane 5 qui, en décembre dernier, avait battu le record d'Ariane 4 en réussissant un 76e lancement d'affilée. «Nous sommes sur un excellent tempo», s'est félicité le PDG de la société française, Stéphane Israël.