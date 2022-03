Arid puisera dans une émotion brute

LUXEMBOURG - Le groupe Arid a le secret d'une musique pop-rock efficace parée de textes incisifs.

Au micro, on retrouve Jasper Steverlinck, à la gratte, David de Pré et derrière les fûts, Steven Van Havere. Ils sont belges et tirent leur nom d'une peinture. Le terme «aride» n'est peut-être pas le plus approprié pour décrire le son du trio qui s'inscrit dans ce qu'il y a de meilleur en matière de pop-rock.