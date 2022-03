Enlèvements de Cleveland : Ariel Castro est bien le père de la fillette

Ariel Castro, inculpé pour avoir séquestré et violé trois femmes pendant une dizaine d'années dans sa maison est bien le père de la fillette née en captivité, a annoncé vendredi la justice de l'Ohio.

«Castro est le père de la petite fille de six ans née en captivité (et fille) d'une des victimes» Amanda Berry, a précisé Mike DeWine dans un communiqué. «Le bureau des affaires criminelles de M. DeWine a reçu un échantillon de l'ADN de M. Castro jeudi soir et des médecins légistes ont travaillé toute la nuit pour confirmer qu'il était bien le père» de la fillette, prénommée Jocelyn, ajoute le ministre.