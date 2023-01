Handball: Ariel Pietrasik, de Berchem au championnat du monde

Il y a 18 mois, il martyrisait encore les défenses de l'AXA League. Ce mercredi soir, Ariel Pietrasik va participer au match d'ouverture du championnat du monde devant 11 000 spectateurs face à la France (21h). L'ancien arrière gauche de Berchem, qui a grandi au Luxembourg, joue depuis un an pour la Pologne, le pays de ses parents, qui accueille le Mondial avec la Suède. «C'est un rêve pour moi, sourit-il. J'en avais parlé avec mes parents il y a cinq ou six ans quand on a su que le Mondial aurait lieu en Pologne. On avait dit que ce serait bien d'y être».