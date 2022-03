Tout près du Luxembourg – Arlon se dote d’une nouvelle identité

«Une ville aux multiples facettes et attachée à son patrimoine», ce sont les mots utilisés par Vincent Magnus, le bourgmestre d’Arlon, pour présenter lundi la nouvelle identité visuelle du chef-lieu de la province belge de Luxembourg. «Ce logo a été élaboré en collaboration avec la société de communication VOUS au terme d’un processus participatif». L’objectif? Développer une identité moderne qui traduise le dynamisme d’Arlon pour communiquer de manière percutante et efficace.

«Suite à une étude réalisée par Common Paradox, nous avons présenté neuf logos aux responsables de la ville d’Arlon», a tout d’abord indiqué André Hesse, CEO de la société VOUS Agency, basée à Steinfort. «Trois logos ont ensuite été retenus et soumis au vote du public. Le logo plébiscité a alors été contesté sur les réseaux sociaux et nous avons donc conçu un nouveau logo intégrant la skyline de la ville d’Arlon».

Au loin, et même depuis le Luxembourg tout proche et frontalier, il n’est en effet pas rare de pouvoir apercevoir les clochers des trois grands édifices religieux arlonais. C’est ainsi qu’apparaissent, sur le nouveau logo d’Arlon, les églises St-Donat, du Sacré-Cœur et de Saint-Martin. «La typographie est unique, simple et identifiable», a encore souligné André Hesse. Son aspect modulaire a pour ambition de positionner Arlon sous plusieurs aspects: l’accueil, la nature, le dynamisme, la créativité et les festivités.