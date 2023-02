Athéltisme : Armand Duplantis bat le record du monde du saut à la perche

Le Suédois Armand Duplantis a amélioré son record du monde du saut à la perche datant de juillet 2022 d'un centimètre en effaçant une barre à 6,22 m, samedi lors du meeting All Star Perche à Clermont-Ferrand. Le champion olympique 2021 et champion du monde 2022 détient le record du monde depuis le 8 février 2020 lorsqu'il avait franchi 6,17 m à Torun (Pologne) et effacé des tablettes le Français Renaud Lavillenie (6,16 m), organisateur de cette réunion.