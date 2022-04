Caucase : Arménie et Azerbaïdjan veulent avancer «vite vers un accord de paix»

Sous la médiation de Bruxelles, Erevan et Bakou ont annoncé, jeudi, leur décision de lancer des préparatifs pour des pourparlers de paix, après s'être affrontés en 2020 pour le contrôle de la région du Haut-Karabakh.

Le président du Conseil européen, Charles Michel (au centre) semble inviter le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian (à gauche), et le président azerbaïdjanais, Ilham Aliev, à la table des négociations.

Le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, et le président azerbaïdjanais, Ilham Aliev, ont ordonné à leurs ministres des Affaires étrangères respectifs de «commencer les préparatifs aux pourparlers de paix entre les deux pays», lors d’une rencontre organisée mercredi à Bruxelles, sous médiation du président du Conseil européen, Charles Michel, a indiqué la diplomatie arménienne.

Cette annonce est intervenue après un regain de tensions, ces derniers jours, autour du Haut-Karabakh, territoire que se disputent ces deux pays du Caucase depuis plus de trois décennies. «Un accord a été obtenu lors de cette rencontre pour mettre en place une commission bilatérale sur les questions de délimitation de la frontière», poursuit le communiqué arménien. Cette commission sera notamment chargée d’assurer la sécurité et la stabilité le long de la frontière.

Pour sa part, le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a annoncé que des travaux étaient en cours pour commencer les négociations de paix, en ajoutant que le futur accord serait fondé sur «les principes de base proposés plus tôt par l’Azerbaïdjan». Charles Michel, lui, a assuré que «le président Aliev et le Premier ministre Pachinian ont tous les deux exprimé leur volonté d’avancer rapidement vers un accord de paix entre leurs pays».

Force de paix russe

En novembre 2020, un cessez-le-feu signé sous médiation russe entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan a mis fin à une guerre de six semaines entre ces deux ex-républiques soviétiques. Ce conflit, qui a fait plus de 6 500 morts, s’est soldé par une lourde défaite de l’Arménie, qui a dû rétrocéder d’importants territoires qu’elle contrôlait depuis une première guerre victorieuse, au début des années 1990.