Comment contrôler ces armes qui pourront bientôt tuer toutes seules?

Veut-on des systèmes d’armes qui pourront eux-mêmes décider de tuer une personne? Voici le genre de questions, autant légales qu'éthiques, sur lesquelles se penche, depuis mardi et jusqu’à ce mercredi soir, la Luxembourg Autonomous Weapons Systems Conference à la Maison des arts et des étudiants à Esch-sur-Alzette.

Interrogations quant aux mesures

La conférence qu’a choisie d’accueillir le Grand-Duché et à laquelle le ministre de la Défense François Bausch a participé entend offrir une plateforme avec des experts pour interroger ces enjeux. Et, par exemple, réfléchir aux mesures que les pays doivent prendre pour réguler le recours à l’IA dans l’armement.

«Il n’y a pas encore de système d’armes complètement autonome. Mais il existe déjà des fonctionnalités avec une certaine autonomie. Le développement s’accélère et il se pourrait que dans quelques années des pays puissent décider d’engager une telle force contre une cible», précise Ben Fetler.

«Créer le lien avec la société civile»

Il s’agira donc d’inventer des instruments légaux par exemple à travers les Nations unies pour contrôler l’usage de l’IA, qui peut intervenir «aussi bien dans le domaine des drones aériens ou sous-marins, dans des bateaux, des véhicules autonomes et même dans le domaine cyber avec d’éventuels logiciels malveillants autonomes qui pourraient par exemple neutraliser un système nucléaire».

Pourquoi le Luxembourg accueille-t-il ce type de conférence ? En quoi est-il impliqué dans ces enjeux? «Le pays a une stratégie dans le domaine digital et s’intéresse aux questions sur l’intelligence artificielle et ses conséquences. C’est une occasion de sensibiliser le public à ce sujet», note Ben Fetler. Des experts européens mais venus aussi de plus loin (Costa Rica, Afrique) sont présents.