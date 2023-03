Guerre en Ukraine: Armes nucléaires au Bélarus: «C'est préoccupant» selon Biden

Vladimir Poutine a affirmé samedi que Moscou allait déployer des armes nucléaires «tactiques» sur le territoire de son allié, le Bélarus, situé aux portes de l'Union européenne. Cette annonce est intervenue plus d'un an après l'invasion russe de l'Ukraine, frontalière à la fois de la Russie et du Bélarus, et dont l'armée est jusqu'ici parvenue à contrer l'avance des forces de Moscou.