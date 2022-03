Guerre en Ukraine : Armes chimiques: Biden promet une «réponse» de l’OTAN

Jeudi, le président américain a annoncé que l’OTAN ne tolérerait pas l’utilisation d’armes chimiques durant le conflit en Ukraine.

Le président américain s’est exprimé à l’issue d’un sommet de l’OTAN et d’un G7 à Bruxelles.

Le président américain Joe Biden a promis jeudi une «réponse» de l’OTAN en cas d’utilisation d’armes chimiques par le président russe Vladimir Poutine dans la guerre en Ukraine. «Nous répondrons s’il y a recours. La nature de la réponse dépendra de la nature de cette utilisation», a déclaré Joe Biden à l’issue d’un sommet de l’OTAN et d’un G7 à Bruxelles.

Au même moment, l’assemblée générale des Nations unies votait à New York à une majorité écrasante de 140 voix «pour», 38 abstentions et cinq «contre», dont la Russie, la Syrie et la Corée du Nord, une motion exigeant l’arrêt immédiat de l’offensive russe.