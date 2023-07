Guerre en Ukraine: «Sans armes à longue portée, il est difficile» de combattre la Russie

Des échauffourées ont eu lieu jeudi entre des Ukrainiens fidèles à une branche de l'Eglise orthodoxe liée à la Russie et la police à Kiev, après que des moines ont refusé de quitter plusieurs bâtiments d'un célèbre monastère de la capitale.

Un conflit était en cours depuis plusieurs semaines entre les autorités ukrainiennes et le clergé de la laure des Grottes de Kiev, sur fond d'invasion russe du pays. Les autorités ukrainiennes ont résilié le bail avec cette Eglise en l'accusant de violations lors de l'utilisation des biens du monastère et exigé que les moines quittent son enceinte, mais des dignitaires ont refusé et porté plainte en justice.