Armstrong sur les chapeaux de roues

L'Américain prépare en ce moment le Tour de France. Il a remporté dimanche la Nevada City Classic, une modeste course cycliste en circuit disputée à Nevada City.

Armstrong, parti dans une échappée avec ses compatriotes Ben Jacques-Maynes (Bissell) et Levi Leipheimer (Astana), s'est imposé en solitaire après avoir faussé compagnie à ses deux compagnons dans les ultimes tours de ce circuit urbain de 1,7 km de long, accidenté et tortueux.

Sur la ligne d'arrivée, l'Américain de 37 ans - qui arborait le maillot de sa fondation Livestrong contre le cancer et non celui de son équipe Astana - a devancé Jacques-Maynes (2e) et Leipheimer (3e) pour s'adjuger sa première victoire - certes très symbolique - depuis son retour en compétition.