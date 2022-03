Dopage dans le cyclisme : Armstrong veut témoigner «en toute franchise»

L'ancien cycliste, déchu de ses sept titres dans le Tour de France, a assuré lundi qu'il était prêt à témoigner devant une commission indépendante s'il était traité de manière équitable.

«Si tout le monde écope de la peine de mort, alors moi aussi j'écoperai de la peine de mort. Si personne n'est condamné, je serai heureux de ne pas l'être moi non plus. Si tout le monde prend six mois, alors je prendrai six mois», a assuré Lance Armstrong.