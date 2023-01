Iphone : Arnaque dans le monde des apps d’écriture automatisée

L’application illégitime ChatGPT AI With GPT-3 et ses clones font payer un service gratuit qu’ils ne fournissent même pas.

C’est un classique. Le buzz de l’outil d’écriture automatisée ChatGPT a généré son flot d’attrape-nigauds. La palme revient sans conteste à l’application ChatGPT AI With GPT-3. Elle a réussi à se faire une belle place sur les classements de téléchargement d’applications sur l’App Store, relève le site Macrumors. Elle a passé sans encombre la procédure de validation imposée par Apple en faisant payer un service entièrement gratuit, soit quelque 8 dollars par semaine ou 50 dollars par année pour y accéder de manière illimitée et sans publicités intrusives.

Malgré son logo emprunté à OpenAI, l’application n’a cependant aucune affiliation avec la société et, pire, renvoie souvent, selon ses utilisateurs, des réponses génériques, incohérentes ou totalement hors sujet. Cette application malveillante ne serait de loin pas la seule de son genre à avoir passé le contrôle dont Apple se vante qu’il est «tenu selon les normes les plus élevées en matière de confidentialité, de sécurité et de contenu», notamment pour justifier la fermeture de son appareil à une boutique concurrente.