Même un singe peut avoir un numéro de mobile

La police des Philippines a utilisé une photo de singe pour activer des cartes SIM et prouver qu'il était toujours très facile d'obtenir un numéro de mobile sous une fausse identité pour commettre des arnaques par SMS, et ce en dépit du renforcement de la législation. Faux jobs, faux prêts, prétendus gains au loto, même des amours imaginaires les SMS trompeurs sont une plaie dans ce pays d'Asie du Sud-Est de 114 millions d'habitants. Des élus ont dénoncé cette semaine au Sénat les mécanismes d'attribution de lignes qui sont trop laxistes.

Et la dernière législation de 2022, obligant quiconque voulant acheter une carte SIM à fournir des renseignements d'identité et une photo, n'a pas eu les effets escomptés. La nouvelle réglementation, en vigueur depuis octobre 2022, s'applique aussi aux dizaines de millions d'utilisateurs existants qui risquaient une déconnexion s'ils ne s'enregistraient pas en bonne et due forme avant le 25 juillet dernier.