Arrêtés pour un simple feu rouge, des faux banquiers démasqués au Luxembourg

Tout a commencé mardi par un feu rouge grillé, non loin de la gare à Luxembourg, en plein après-midi. Une patrouille de police a contrôlé l'automobiliste en infraction, sans savoir sur quoi allait déboucher cette banale intervention. Déjà, le conducteur n'avait ni permis de conduire, ni papiers du véhicule, mais surtout c'est une importante somme d'argent liquide cachée dans la boîte à gants et «une forte odeur de marijuana» qui ont alerté les agents de police.

Le conducteur et son passager ont été conduits au commissariat «pour un contrôle plus approfondi», apprend-on dans le rapport. L'enquête, qui s'appuie aussi sur d'importantes sommes d'argent en liquide et des cartes bancaires trouvées sur les deux individus, a rapidement permis de confirmer qu'ils étaient en fait liés à une vaste escroquerie.