Mort d'une icône belge : Arno, poète des bars et des bords de mer

Portrait d'une «icône belge de la musique», comme l'avait qualifié le roi des Belges. Arno, mort ce samedi, restait une référence pour la nouvelle scène, comme Stromae.

Crinière blanche et voix rocailleuse, Arno était capable sur scène de parler à quelques minutes d'intervalle de «problèmes de zizi» et du peintre Léon Spilliaert (1881-1946), originaire de la même ville que lui, maître des ambiances entre chien et loup. Ses chansons charrient embruns marins par nuits étoilées ou relents des bières de comptoirs enfumés. Composée à l'origine par Salvatore Adamo dans les années 1960, «Les filles du bord de mer» est doucement ironique, sur un air de java. Reprise et popularisée par Arno, elle prend toute sa dimension canaille, salée comme la mer du Nord.

«C'est l'être humain qui m'inspire, avec toutes ces conneries qu'il fait, ses faiblesses... il tombe amoureux, il fait des guerres, il vote pour tel ou tel parti, il tombe malade et tout le bazar», avait-il partagé avec l'AFP à la sortie de son album «Human Incognito» (2015). Globe-trotter - «je suis parti à Katmandou en stop quand j'étais jeune» - il a bien tenté de vivre à Paris, Amsterdam, Londres ou Copenhague, mais est toujours repassé par les cases Bruxelles et Ostende.

Né le 21 mai 1949 d'une famille de résistants et de syndicalistes, Arnold Charles Ernest Hintjens fut un humaniste et Européen convaincu. «Putain, putain/C'est vachement bien/Nous sommes quand même/Tous des Européens», scandait-il ainsi dans un titre phare de TC Matic, son groupe de rock des années 1980.

«Je viens d'une génération où, quand j'étais jeune, tout était possible, ''the sky was the limit'', racontait-il encore à l'AFP. Il y avait une révolte contre le système, la jeunesse se créait sa propre culture. Maintenant, il n'y a plus de révolte alors qu'il y aurait beaucoup contre quoi le faire».