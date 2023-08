Cheveux «fraise», poids irréaliste: les internautes américains se marrent

L’image est historique: visage fermé, sourcils froncés, regard défiant, Donald Trump a posé jeudi pour sa photo d’identité judiciaire dans une prison d’Atlanta. Ce «mugshot» s’est instantanément retrouvé en une des médias américains et a fait le tour des réseaux sociaux. Et ce qui a retenu l’attention des internautes, c’est également la fiche d’identité judiciaire de l’ancien président américain. Dans les dossiers de l’arrestation de Donald Trump, on apprend en effet que le républicain mesure 190 centimètres et pèse 95 kilos.