Mexique : Arrestation du frère d’un puissant chef de cartel

Frère du chef du cartel de Jalisco – Nouvelle Génération (CJNG), Antonio Oseguera s’occupait de «l’acquisition d’armes» et de «la coordination d’actions violentes».

Le cartel de Jalisco – Nouvelle Génération (CJNG) est considéré comme l’une des organisations criminelles les plus puissantes du Mexique.

Antonio Oseguera Cervantes a été arrêté mardi à Tlajomulco de Zuniga dans l’État mexicain de Jalisco et est considéré comme responsable du CJNG pour «l’acquisition d’armes en grande quantité» et «la coordination d’actions violentes», selon un communiqué. Surnommé «Tony Montana», le nom du personnage joué par Al Pacino dans le film «Scarface», Antonio Oseguera est également accusé par le département du Trésor américain d’être responsable des «activités de blanchiment et de trafic de drogue international» du CJNG.