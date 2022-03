En Belgique : Arrestation d’un suspect préparant des attentats au Maroc

Le suspect a été arrêté avec la coopération des services de renseignement marocains.

«Les renseignements mis par la Direction générale de la surveillance du territoire national (DGST) à la disposition des autorités sécuritaires et judiciaires belges ont permis l’arrestation du mis en cause, qui s’activait au nom de Abdellah Al-Beljiki», a précisé un communiqué du Bureau Central d’Investigations Judiciaires (BCIJ). Le suspect a été «mis en détention par la justice belge pour les besoins de l’enquête menée dans le cadre des affaires du terrorisme et de l’extrémisme violent», ajoute le BCIJ.