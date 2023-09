L’arrestation musclée d’un élève en plein cours fait polémique

Un collégien de 14 ans soupçonné de harcèlement envers une lycéenne transgenre de 15 ans a été interpellé en plein cours et placé en garde à vue à Alfortville (région parisienne), ont indiqué le parquet et l’académie de Créteil. Le rectorat de l’académie s’est interrogé sur la méthode employée par les forces de l’ordre. «Nous échangeons avec les autorités concernées pour comprendre dans quelles conditions des policiers ont pu être amenés à intervenir dans un établissement scolaire pour procéder à l’interpellation d’un élève en classe», a-t-il indiqué.

Circonstance aggravante

«On va t’égorger, on va te faire une hitler, on va faire de la propagande avec ta tête, ferme ta gueule si tu ne veux pas être traumatisé, j’ai une haine envers ta race, casse-toi vas mourir, suicide-toi sale PD, travelo (sic)», a notamment écrit l’adolescent, selon la chaîne d’info en continu. Grâce à l’exploitation de captures d’écran, les policiers ont identifié l’auteur de ces messages, un élève du collège Henri-Barbusse d’Alfortville, et sont venus l’interpeller en classe. Une enquête pour violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours et menaces de mort a été ouverte mardi matin, a précisé le parquet.