Le Luxembourg en bref: L'arrêt de bus «Assurances sociales» change de nom

L'actuelle ministre de l'Environnement et du Climat Joëlle Welfring et le co-président de Déi Greng Meris Sehovic mèneront la liste du parti écologiste dans la circonscription du Sud lors des prochaines législatives du mois d'octobre. Cette dernière, composée de 23 candidats, a été dévoilée mercredi. On y retrouve des noms bien connus comme Josée Lorsché (62 ans) et les députés actuels Semiray Ahmedova (42 ans) et Marc Hansen (55 ans).