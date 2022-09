Affaire au Gabon : Arrêté à la frontière avec trois valises remplies de billets

La somme doit être déclarée

M. Nzouba-Ndama avait «éveillé les soupçons des douaniers en refusant de soumettre ses bagages à leur contrôle, ils ont prévenu les gendarmes qui ont arrêté son véhicule quelques kilomètres plus loin», selon le magistrat. Les militaires «ont fouillé ses bagages et découvert 1 190.000 000 FCFA en billets de banque dans trois valises» (environ 1,9 millions d'euros), selon cette source, information confirmée par un autre magistrat et un haut responsable du gouvernement.

Une vidéo montrant la fouille en présence de M. Nzouba-Ndama est devenue virale sur les réseaux sociaux. Il n'est pas interdit de passer d'un pays de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC, dont font partie Gabon et Congo) avec une quelconque somme d'argent mais «elle doit être déclarée aux douanes et son possesseur doit en justifier la provenance et la destination dans le cadre des règles sur la lutte contre le blanchiment des capitaux ou le financement du terrorisme», selon les deux magistrats.