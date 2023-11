Arrêté après trois jours de cavale pour détention de munitions et explosifs

Placé en détention préventive

Reste que ce jour-là, l'individu identifié, âgé de 32 ans et «connu des autorités judiciaires pour d'autres faits», a pris la fuite et restait introuvable. Le véhicule utilitaire dans lequel avaient été vus les canons à fusils avait également été très vite déplacé et ce n'est que mercredi, le 1er novembre, que l'homme a pu être arrêté et son véhicule fouillé.