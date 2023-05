Arrêté pour avoir sucé les orteils d’un client d’hôtel

La victime a par la suite expliqué qu’on se sent en toute sécurité dans une chambre d’hôtel et qu’il avait donc ressenti l’intrusion et l’agression comme une «violation totale». «J’étais tellement choqué. C’était une sorte de cauchemar. Cela n’avait tout simplement pas de sens. Pourquoi cette personne me touchait-elle?», a-t-il témoigné.