Nouvelle-Zélande: Arrêté pour s'être baigné dans l'enclos des rhinocéros

Des images de l'incident publiées sur les réseaux sociaux montrent l'individu vêtu d'un simple maillot de corps faisant la planche dans l'eau, avant de se laver le visage et les cheveux. L'enclos héberge des rhinocéros et des nyalas, une antilope aux cornes arquées. «Les rhinos et les nyalas ont été surpris par l'intrus, ce qui est compréhensible», a déclaré un porte-parole du zoo d'Auckland.